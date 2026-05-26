Ingrediente da cucina grosso o fino

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ingrediente da cucina grosso o fino' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALE

Perchè la soluzione è Sale? Il sale è un ingrediente molto usato in cucina, che può essere grosso o fino. Aggiunto ai piatti, dà sapore e aiuta a conservare gli alimenti. La sua presenza è fondamentale per valorizzare i gusti e rendere i piatti più appetitosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ingrediente da cucina grosso o fino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale

La soluzione associata alla definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ingrediente da cucina grosso o fino

Ingrediente da cucina grosso o fino Risposta: SALE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: S___

S___ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

S Savona A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Sale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.