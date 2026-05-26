Ingrediente da cucina grosso o fino

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ingrediente da cucina grosso o fino' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALE

Perchè la soluzione è Sale? Il sale è un ingrediente molto usato in cucina, che può essere grosso o fino. Aggiunto ai piatti, dà sapore e aiuta a conservare gli alimenti. La sua presenza è fondamentale per valorizzare i gusti e rendere i piatti più appetitosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sale'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ingrediente da cucina grosso o fino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale

La soluzione associata alla definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ingrediente da cucina grosso o fino
  • Risposta: SALE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: S___
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Sale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un condimento grosso e fino Un indispensabile ingrediente della cucina mediterranea Trattiene il grosso e lascia andare il fino Cervide con palchi palmati fino a due metri Le suzette della cucina francese 

Altre definizioni collegate

Con ingrediente: Un ingrediente dell insalata di mare 

Con cucina: Un classico dolce della cucina francese 

Con grosso: Grosso cioccolatino spiritoso 