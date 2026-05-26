Ingrediente da cucina grosso o fino
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ingrediente da cucina grosso o fino' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SALE
Perchè la soluzione è Sale? Il sale è un ingrediente molto usato in cucina, che può essere grosso o fino. Aggiunto ai piatti, dà sapore e aiuta a conservare gli alimenti. La sua presenza è fondamentale per valorizzare i gusti e rendere i piatti più appetitosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ingrediente da cucina grosso o fino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale
La soluzione associata alla definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ingrediente da cucina grosso o fino
- Risposta: SALE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Sale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ingrediente da cucina grosso o fino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un condimento grosso e fino Un indispensabile ingrediente della cucina mediterranea Trattiene il grosso e lascia andare il fino Cervide con palchi palmati fino a due metri Le suzette della cucina francese
Altre definizioni collegate
Con ingrediente: Un ingrediente dell insalata di mare
Con cucina: Un classico dolce della cucina francese
Con grosso: Grosso cioccolatino spiritoso