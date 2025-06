Il cetaceo diffuso nelle acque dolci del Sudamerica nei cruciverba: la soluzione è Inia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cetaceo diffuso nelle acque dolci del Sudamerica' è 'Inia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INIA

Curiosità e Significato di Inia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Inia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Inia? Inia è il nome di un cetaceo che si trova principalmente nelle acque dolci del Sud America, come il fiume Amazzoni. Questo delfino d'acqua dolce è noto per il suo colore rosa e la sua natura timida. È un simbolo della biodiversità acquatica della regione e rappresenta l'importanza di proteggere gli habitat fluviali. La sua presenza è un segno della ricchezza ambientale del continente.

Come si scrive la soluzione Inia

Se "Il cetaceo diffuso nelle acque dolci del Sudamerica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

