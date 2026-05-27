Grosso albero frondoso
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grosso albero frondoso' è 'Ippocastano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IPPOCASTANO
Perchè la soluzione è Ippocastano? L’IPPOCASTANO è un grande albero frondoso che si riconosce facilmente per le sue foglie ampie e le sue chiome imponenti. Cresce lentamente, offrendo ombra e un tocco di natura ai parchi e alle strade cittadine, diventando un punto di riferimento nel paesaggio urbano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Grosso albero frondoso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ippocastano
La soluzione associata alla definizione "Grosso albero frondoso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ippocastano'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grosso albero frondoso
- Risposta: IPPOCASTANO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: I__________
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Ippocastano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grosso albero frondoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un frondoso albero da viali Grosso albero da viali Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta Un grosso albero da viali Grosso cetaceo
Altre definizioni collegate
Con grosso: Ingrediente da cucina grosso o fino
Con albero: Albero dai frutti oleosi
Con frondoso: Ramoscello frondoso