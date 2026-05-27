Grosso albero frondoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Grosso albero frondoso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grosso albero frondoso' è 'Ippocastano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPOCASTANO

Perchè la soluzione è Ippocastano? L’IPPOCASTANO è un grande albero frondoso che si riconosce facilmente per le sue foglie ampie e le sue chiome imponenti. Cresce lentamente, offrendo ombra e un tocco di natura ai parchi e alle strade cittadine, diventando un punto di riferimento nel paesaggio urbano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ippocastano' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Grosso albero frondoso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ippocastano

La soluzione associata alla definizione "Grosso albero frondoso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ippocastano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Grosso albero frondoso

Grosso albero frondoso Risposta: IPPOCASTANO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: I__________

I__________ Inizia con: I

I Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

I Imola P Padova P Padova O Otranto C Como A Ancona S Savona T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Ippocastano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grosso albero frondoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.