Grosso albero frondoso

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grosso albero frondoso' è 'Ippocastano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPOCASTANO

Perchè la soluzione è Ippocastano? L’IPPOCASTANO è un grande albero frondoso che si riconosce facilmente per le sue foglie ampie e le sue chiome imponenti. Cresce lentamente, offrendo ombra e un tocco di natura ai parchi e alle strade cittadine, diventando un punto di riferimento nel paesaggio urbano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Grosso albero frondoso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ippocastano

La soluzione associata alla definizione "Grosso albero frondoso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ippocastano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Grosso albero frondoso
  • Risposta: IPPOCASTANO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: I__________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

I Imola
P Padova
P Padova
O Otranto
C Como
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Ippocastano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grosso albero frondoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un frondoso albero da viali Grosso albero da viali Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta Un grosso albero da viali Grosso cetaceo 

Altre definizioni collegate

Con grosso: Ingrediente da cucina grosso o fino 

Con albero: Albero dai frutti oleosi 

Con frondoso: Ramoscello frondoso 