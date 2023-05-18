Misura sempre il collo

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misura sempre il collo' è 'Camiciaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAMICIAIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Misura sempre il collo
  • Risposta: CAMICIAIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIAO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Camiciaio? Il camiciaio è colui che si prende cura del collo delle camicie, assicurandosi che siano perfettamente adattate e ben rifinite. La sua attenzione ai dettagli fa sì che ogni capo abbia un aspetto impeccabile, valorizzando lo stile e il comfort di chi lo indossa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Misura sempre il collo: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Misura sempre il collo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Camiciaio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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