Misura sempre il collo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misura sempre il collo' è 'Camiciaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A M I C I A I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Misura sempre il collo

Misura sempre il collo Risposta: CAMICIAIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 6

6 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I A O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Camiciaio? Il camiciaio è colui che si prende cura del collo delle camicie, assicurandosi che siano perfettamente adattate e ben rifinite. La sua attenzione ai dettagli fa sì che ogni capo abbia un aspetto impeccabile, valorizzando lo stile e il comfort di chi lo indossa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Misura sempre il collo: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Misura sempre il collo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Camiciaio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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