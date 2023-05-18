Misura sempre il collo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misura sempre il collo' è 'Camiciaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Misura sempre il collo
- Risposta: CAMICIAIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 6
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CIAO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Camiciaio? Il camiciaio è colui che si prende cura del collo delle camicie, assicurandosi che siano perfettamente adattate e ben rifinite. La sua attenzione ai dettagli fa sì che ogni capo abbia un aspetto impeccabile, valorizzando lo stile e il comfort di chi lo indossa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Misura sempre il collo: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Misura sempre il collo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Camiciaio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.