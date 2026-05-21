Quello d adamo è visibile sul collo maschile
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello d adamo è visibile sul collo maschile' è 'Pomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POMO
Vuoi approfondire la risposta Pomo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Pomo? Il pomo è una parte visibile e prominente del collo maschile, situata nella parte anteriore, appena sopra il pomo d'Adamo. Questa regione è composta dalla cartilagine tiroidea, che si ingrandisce durante la pubertà e dà origine a questa protuberanza caratteristica. La sua presenza è più evidente negli uomini rispetto alle donne, contribuendo all'aspetto distintivo del collo maschile. La forma e la dimensione del pomo variano da persona a persona, rendendolo un elemento facilmente riconoscibile.
Quello d adamo è visibile sul collo maschile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pomo
La soluzione associata alla definizione "Quello d adamo è visibile sul collo maschile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello d adamo è visibile sul collo maschile
- Risposta: POMO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello d adamo è visibile sul collo maschile". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Accessorio per lo più maschile s indossa al collo Le parallele della ginnastica artistica maschile Adamo ed Eva vi vissero felici Sfilano per la moda maschile È appeso al collo delle mucche
Altre definizioni collegate
Con quello: Non quello
Con adamo: Fu tolta ad Adamo
Con visibile: Definizione non coerente con la soluzione visibile