Quello d adamo è visibile sul collo maschile

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello d adamo è visibile sul collo maschile' è 'Pomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMO

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Perché la soluzione è Pomo? Il pomo è una parte visibile e prominente del collo maschile, situata nella parte anteriore, appena sopra il pomo d'Adamo. Questa regione è composta dalla cartilagine tiroidea, che si ingrandisce durante la pubertà e dà origine a questa protuberanza caratteristica. La sua presenza è più evidente negli uomini rispetto alle donne, contribuendo all'aspetto distintivo del collo maschile. La forma e la dimensione del pomo variano da persona a persona, rendendolo un elemento facilmente riconoscibile.

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Quello d adamo è visibile sul collo maschile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pomo

La soluzione associata alla definizione "Quello d adamo è visibile sul collo maschile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quello d adamo è visibile sul collo maschile
  • Risposta: POMO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: P___
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Pomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello d adamo è visibile sul collo maschile". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con quello: Non quello 

Con adamo: Fu tolta ad Adamo 

Con visibile: Definizione non coerente con la soluzione visibile 