Sono sempre pronti a buttarsi in piscina

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono sempre pronti a buttarsi in piscina' è 'Bagnini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAGNINI

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Sono sempre pronti a buttarsi in piscina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bagnini

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono sempre pronti a buttarsi in piscina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bagnini'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono sempre pronti a buttarsi in piscina
  • Risposta: BAGNINI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: B______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
G Genova
N Napoli
I Imola
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Bagnini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono sempre pronti a buttarsi in piscina". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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