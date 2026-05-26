Sono sempre pronti a buttarsi in piscina
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono sempre pronti a buttarsi in piscina' è 'Bagnini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAGNINI
Vuoi approfondire la risposta Bagnini? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono sempre pronti a buttarsi in piscina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bagnini
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono sempre pronti a buttarsi in piscina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bagnini'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono sempre pronti a buttarsi in piscina
- Risposta: BAGNINI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bagnini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono sempre pronti a buttarsi in piscina". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sono sempre pronti a dar botte Sono sempre in vena di litigare Non sempre sono confessi Sono sempre nel bere Lo sono sempre i pezzi rari
Altre definizioni collegate
Con sempre: Non sempre solo qualche volta
Con pronti: È specializzata in pronti interventi
Con buttarsi: Lanciarsi buttarsi