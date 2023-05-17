Una famosa danza spagnola
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una famosa danza spagnola
- Risposta: FLAMENCO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FMNO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Flamenco? Il flamenco è una danza spagnola ricca di passione e movimento. Con i suoi passi veloci e le emozionanti espressioni, cattura l'essenza della cultura andalusa. Le sue radici si intrecciano tra musica, canto e gestualità, creando uno spettacolo coinvolgente e autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una famosa danza spagnola: risposta da 8 lettere
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