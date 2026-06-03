Località spagnola che fu conquistata da Annibale

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Località spagnola che fu conquistata da Annibale' è 'Sagunto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SAGUNTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Località spagnola che fu conquistata da Annibale
  • Risposta: SAGUNTO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SUNO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sagunto? Sagunto è una città spagnola che Annibale conquistò durante le sue campagne in Italia. La sua posizione strategica e il passato di battaglie la rendono un luogo ricco di storia e fascino. Ancora oggi si possono scoprire tracce di quel periodo antico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sagunto'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Località spagnola che fu conquistata da Annibale: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Località spagnola che fu conquistata da Annibale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sagunto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'località'

Cruciverba con 'spagnola'

Cruciverba con 'conquistata'