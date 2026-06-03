Località spagnola che fu conquistata da Annibale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Località spagnola che fu conquistata da Annibale' è 'Sagunto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A G U N T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Località spagnola che fu conquistata da Annibale

Località spagnola che fu conquistata da Annibale Risposta: SAGUNTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S U N O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sagunto? Sagunto è una città spagnola che Annibale conquistò durante le sue campagne in Italia. La sua posizione strategica e il passato di battaglie la rendono un luogo ricco di storia e fascino. Ancora oggi si possono scoprire tracce di quel periodo antico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Località spagnola che fu conquistata da Annibale: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Località spagnola che fu conquistata da Annibale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sagunto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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