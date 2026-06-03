Località spagnola che fu conquistata da Annibale
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Località spagnola che fu conquistata da Annibale' è 'Sagunto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Località spagnola che fu conquistata da Annibale
- Risposta: SAGUNTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SUNO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sagunto? Sagunto è una città spagnola che Annibale conquistò durante le sue campagne in Italia. La sua posizione strategica e il passato di battaglie la rendono un luogo ricco di storia e fascino. Ancora oggi si possono scoprire tracce di quel periodo antico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Località spagnola che fu conquistata da Annibale: risposta da 7 lettere
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