Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali
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SOLUZIONE: GRENOBLE
Perchè la soluzione è Grenoble? Grenoble è una città francese situata sull’Isère, conosciuta per le sue montagne e le attività invernali. La sua posizione la rende ideale per gli sport sulla neve, attirando visitatori da tutto il mondo che cercano avventure tra le piste e i paesaggi alpini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Grenoble
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali
- Risposta: GRENOBLE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Grenoble' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con francese: Marius danzatore e coreografo francese
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