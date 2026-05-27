Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali' è 'Grenoble'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRENOBLE

Perchè la soluzione è Grenoble? Grenoble è una città francese situata sull’Isère, conosciuta per le sue montagne e le attività invernali. La sua posizione la rende ideale per gli sport sulla neve, attirando visitatori da tutto il mondo che cercano avventure tra le piste e i paesaggi alpini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Grenoble

La soluzione associata alla definizione "Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grenoble'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali

Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali Risposta: GRENOBLE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

G Genova R Roma E Empoli N Napoli O Otranto B Bologna L Livorno E Empoli

La soluzione 'Grenoble' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.