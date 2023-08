La località spagnola famosa per le sue grotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località spagnola famosa per le sue grotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALTAMIRA

La localita spagnola famosa per le sue grotte

le grotte del drago (in lingua spagnola cuevas del drach) sono un complesso di grotte calcaree situate in spagna, nella costa orientale dell'isola di... 2008 il nome del patrimonio è stato modificato da "grotta di altamira" in grotta di altamira e arte rupestre paleolitica della spagna settentrionale in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

