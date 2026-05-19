Città spagnola sotto Gibilterra
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SOLUZIONE: TARIFA
Perché la soluzione è Tarifa? Tarifa è una città situata nella regione meridionale della Spagna, vicino allo stretto di Gibilterra. Questa località è nota per le sue spiagge e per essere un punto di partenza importante per i traghetti diretti in Marocco. La sua posizione strategica la rende un centro di scambio culturale e turistico. La città si distingue anche per la sua storia e le tradizioni, che si riflettono nell’architettura e nelle feste locali. Tarifa rappresenta un punto di incontro tra mare e terra, tra Europa e Africa.
Città spagnola sotto Gibilterra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tarifa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Città spagnola sotto Gibilterra
- Risposta: TARIFA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tarifa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città spagnola sotto Gibilterra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La città spagnola ai piedi della Sierra Nevada Città marittima sotto Pescara Città spagnola nota per le lame La città spagnola capoluogo della Castilla y León Città presso Gibilterra
Altre definizioni collegate
Con città: È la più popolosa città del Togo
Con spagnola: Nota spiaggia spagnola
Con sotto: È sotto la tazzina del caffè