Fu una famosa matrona

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu una famosa matrona' è 'Cornelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O R N E L I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fu una famosa matrona

Fu una famosa matrona Risposta: CORNELIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N L A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cornelia? Cornelia era una donna di grande importanza nella Roma antica, conosciuta per la sua intelligenza e dignità. La sua figura è ricordata come esempio di virtù e forza femminile, lasciando un segno duraturo nella storia e nelle storie tramandate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fu una famosa matrona: risposta da 8 lettere

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