Fu una famosa matrona

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu una famosa matrona' è 'Cornelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CORNELIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fu una famosa matrona
  • Risposta: CORNELIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNLA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cornelia? Cornelia era una donna di grande importanza nella Roma antica, conosciuta per la sua intelligenza e dignità. La sua figura è ricordata come esempio di virtù e forza femminile, lasciando un segno duraturo nella storia e nelle storie tramandate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cornelia'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Fu una famosa matrona: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Fu una famosa matrona", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Cornelia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'famosa'

Cruciverba con 'matrona'