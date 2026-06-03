Fu una famosa matrona
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu una famosa matrona' è 'Cornelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fu una famosa matrona
- Risposta: CORNELIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNLA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cornelia? Cornelia era una donna di grande importanza nella Roma antica, conosciuta per la sua intelligenza e dignità. La sua figura è ricordata come esempio di virtù e forza femminile, lasciando un segno duraturo nella storia e nelle storie tramandate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fu una famosa matrona: risposta da 8 lettere
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