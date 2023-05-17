Il successore di Donald Trump

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il successore di Donald Trump' è 'Joe Biden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

JOEBIDEN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il successore di Donald Trump
  • Risposta: JOEBIDEN
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 3-5
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    JEBDN
  • Inizia con: J
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Joe Biden? Joe Biden è l’uomo che ha preso il posto di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. Con un percorso politico lungo, ha portato avanti nuove idee e strategie per il paese, cercando di affrontare le sfide attuali e di rappresentare una svolta rispetto al passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il successore di Donald Trump: risposta da 8 lettere

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