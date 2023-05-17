Il successore di Donald Trump
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il successore di Donald Trump' è 'Joe Biden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il successore di Donald Trump
- Risposta: JOEBIDEN
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 3-5
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: JEBDN
- Inizia con: J
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Joe Biden? Joe Biden è l’uomo che ha preso il posto di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. Con un percorso politico lungo, ha portato avanti nuove idee e strategie per il paese, cercando di affrontare le sfide attuali e di rappresentare una svolta rispetto al passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il successore di Donald Trump: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il successore di Donald Trump" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Joe Biden. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.