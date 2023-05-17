Il successore di Donald Trump

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il successore di Donald Trump' è 'Joe Biden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

J O E B I D E N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il successore di Donald Trump

Il successore di Donald Trump Risposta: JOEBIDEN

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 3-5

3-5 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: J E B D N

Inizia con: J

J Finisce con: N

Perchè la soluzione è Joe Biden? Joe Biden è l’uomo che ha preso il posto di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. Con un percorso politico lungo, ha portato avanti nuove idee e strategie per il paese, cercando di affrontare le sfide attuali e di rappresentare una svolta rispetto al passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il successore di Donald Trump: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il successore di Donald Trump" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Joe Biden. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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