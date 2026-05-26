La ex moglie ceca di Donald Trump

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La ex moglie ceca di Donald Trump' è 'Ivana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IVANA

Perchè la soluzione è Ivana? Ivana è stata la prima moglie di Donald Trump, famosa imprenditore americano. La loro relazione ha attirato molta attenzione, e lei stessa è nota per il suo stile elegante e deciso. Dopo il divorzio, ha mantenuto una presenza pubblica significativa, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo e degli affari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La ex moglie ceca di Donald Trump nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ivana

Se la definizione "La ex moglie ceca di Donald Trump" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ivana'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La ex moglie ceca di Donald Trump

La ex moglie ceca di Donald Trump Risposta: IVANA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: I____

I____ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

I Imola V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Ivana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La ex moglie ceca di Donald Trump". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.