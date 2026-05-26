La ex moglie ceca di Donald Trump
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SOLUZIONE: IVANA
Perchè la soluzione è Ivana? Ivana è stata la prima moglie di Donald Trump, famosa imprenditore americano. La loro relazione ha attirato molta attenzione, e lei stessa è nota per il suo stile elegante e deciso. Dopo il divorzio, ha mantenuto una presenza pubblica significativa, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo e degli affari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La ex moglie ceca di Donald Trump nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ivana
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La ex moglie ceca di Donald Trump
- Risposta: IVANA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ivana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La ex moglie ceca di Donald Trump". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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