Un predecessore di Trump

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un predecessore di Trump' è 'Reagan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REAGAN

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Perché la soluzione è Reagan? Reagan è stato un politico e attore statunitense che ha ricoperto il ruolo di presidente degli Stati Uniti. La sua leadership ha segnato un'epoca di cambiamenti economici e politici profondi. Prima di diventare presidente, Reagan era noto per la sua carriera nel cinema e per il suo impegno politico come governatore della California. La sua influenza ha lasciato un segno importante nella storia americana, e il suo nome è spesso associato a un'epoca di riforme e ideali conservatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un predecessore di Trump". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un predecessore di Trump nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Reagan

Quando la definizione "Un predecessore di Trump" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un predecessore di Trump" conferma che la soluzione 'Reagan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Reagan

R Roma E Empoli A Ancona G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un predecessore di Trump" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reagan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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