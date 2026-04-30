L imperatore successore di Traiano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L imperatore successore di Traiano' è 'Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADRIANO

Perché la soluzione è Adriano? Adriano, imperatore romano, salì al potere dopo Traiano, consolidando l'impero con riforme e opere pubbliche. La sua successione segnò un periodo di stabilità e di espansione territoriale, rafforzando i confini dell'Impero e promuovendo la cultura e l'arte. Durante il suo regno, furono costruiti importanti monumenti come il famoso Hadrian's Wall in Britannia. La sua figura è ricordata per la capacità di governare con saggezza e per aver lasciato un'impronta duratura nella storia romana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L imperatore successore di Traiano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L imperatore successore di Traiano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Adriano

Se la definizione "L imperatore successore di Traiano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L imperatore successore di Traiano" conferma che la soluzione 'Adriano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adriano

A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L imperatore successore di Traiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adriano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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