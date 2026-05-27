Precede Donald

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Precede Donald' è 'Mac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAC

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Precede Donald nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mac

Per risolvere la definizione "Precede Donald", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mac'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Precede Donald
  • Risposta: MAC
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: M__
  • Inizia con: M
  • Finisce con: C

Le 3 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
C Como

La soluzione 'Mac' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precede Donald". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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