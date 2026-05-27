Precede Donald
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SOLUZIONE: MAC
Precede Donald nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mac
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Precede Donald
- Risposta: MAC
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: M__
- Inizia con: M
- Finisce con: C
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Mac' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precede Donald". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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