La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JOE BIDEN

Curiosità su Il 46 presidente degli stati uniti: Voce principale: presidente degli stati uniti d'america. questa voce o sezione sull'argomento politici statunitensi non cita le fonti necessarie o quelle... Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe (pronuncia americana: ['dzf] o [do b'nt 'badn 'dunj]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021. Esponente dell'area moderata del Partito Democratico, prima di intraprendere l'attività politica ha conseguito il titolo di Juris Doctor e ha esercitato la professione di avvocato, prestando la propria opera come difensore d'ufficio. Nel 1972, a 29 anni di età, fu eletto per la prima volta senatore federale in rappresentanza del Delaware, diventando così il settimo componente più giovane della camera alta nella ...

