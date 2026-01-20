Fu il successore di Leone

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu il successore di Leone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu il successore di Leone' è 'Pertini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu il successore di Leone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu il successore di Leone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pertini? Pertini fu il presidente che succedette a Leone, portando un nuovo spirito di rinnovamento e impegno civico. La sua leadership segnò un periodo di cambiamenti importanti per l'Italia, consolidando i valori della democrazia e della libertà. Con il suo carattere forte e il suo impegno sociale, lasciò un'impronta indelebile nella storia del paese. La sua figura rimane esempio di dedizione e passione politica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu il successore di Leone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pertini

La definizione "Fu il successore di Leone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu il successore di Leone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pertini:

P Padova E Empoli R Roma T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu il successore di Leone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli succedette CossigaSandro che fu presidente della RepubblicaFu Presidente della RepubblicaIl successore di LeoneIacopo letterato che fu segretario di Leone XFu Presidente fra Leone e CossigaCaligola fu il suo successoreFu presidente della Repubblica fra Segni e Leone