Piccole tavole di legno

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccole tavole di legno' è 'Assicelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASSICELLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piccole tavole di legno
  • Risposta: ASSICELLE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AILE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Assicelle? Le assicelle sono piccole tavole di legno usate spesso per rivestire pareti o creare superfici di lavoro. La loro semplicità e praticità le rendono ideali per molte applicazioni domestiche e di bricolage, offrendo un modo facile e veloce per rinnovare gli spazi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccole tavole di legno: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Piccole tavole di legno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Assicelle. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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