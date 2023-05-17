Piccole tavole di legno
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccole tavole di legno' è 'Assicelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piccole tavole di legno
- Risposta: ASSICELLE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AILE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Assicelle? Le assicelle sono piccole tavole di legno usate spesso per rivestire pareti o creare superfici di lavoro. La loro semplicità e praticità le rendono ideali per molte applicazioni domestiche e di bricolage, offrendo un modo facile e veloce per rinnovare gli spazi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccole tavole di legno: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Piccole tavole di legno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Assicelle. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.