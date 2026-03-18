Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge

Home / Soluzioni Cruciverba / Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge' è 'Sinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sinai? Il significato della parola richiama un luogo sacro associato a un episodio fondamentale per la religione ebraica. La voce indica infatti la montagna dove Mosè si recò per ricevere le Tavole della Legge, simbolo di alleanza tra Dio e il suo popolo. Questa montagna, conosciuta come Sinai, rappresenta un punto di incontro tra il divino e l’umano, e il suo nome è intrinsecamente legato alla narrazione biblica. La sua importanza si riflette nella tradizione religiosa e culturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sinai

La soluzione associata alla definizione "Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sinai:

S Savona I Imola N Napoli A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una penisola egizianaDà il nome a una penisola dell EgittoLa penisola con il Monastero di Santa CaterinaIl monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della LeggeVi si custodirono le tavole della leggeVi salì Gesù per la propria crocifissioneEra scritto sulle Tavole della LeggeSulle Tavole della Legge