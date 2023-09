Recinzione formata da tavole o pali di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recinzione formata da tavole o pali di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STECCATO

Significato/Curiosita : Recinzione formata da tavole o pali di legno

di profondità. il sito si presenta come un vasto spazio ellittico di oltre 3000 m². un centinaio di pali in quercia o pino formavano due recinzioni che... Wikimedia commons contiene immagini o altri file su steccato di cutro da tacina a turris tacinae a steccato di cutro, su archiviostoricocrotone.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Recinzione formata da tavole o pali di legno : recinzione; formata; tavole; pali; legno; Una recinzione costituita da pali di legno; Una recinzione del cantiere; Distorta deformata ; È formata da agenti del Comune; È formata da canaglie; Si è trasformata in UGL; Opera pittorica formata da diversi pannelli; È formata da coni e bastoncelli; Opera letteraria formata da estratti di altre; Numeri che si raccolgono in particolari tavole ; La carta che avvolge la tavole tta di cioccolato; Le tavole da pranzo in linguaggio desueto; Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni; C è chi lo preme a tavole tta; Le tavole di un libro; Sulle tavole della Legge; La città del pali o; I pali dei Sioux; Dà il via al pali o di Siena; Il duca di pali ano che partecipò alla battaglia di Lepanto; Sorreggono la porta di calcio insieme ai pali ; Vincere l intera posta in pali o in tutto il gioco; Rielaborata modificata nelle linee principali ; Un pavimento in legno ; legno per pipe; legno duro e pregiato; Un pavimento in legno ; Pregiato legno bruno-violaceo; Un legno rossastro; Un legno per le pipe;

Cerca altre Definizioni