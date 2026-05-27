Tavole senza gambe

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tavole senza gambe' è 'Assi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSI

Perchè la soluzione è Assi? Le assi sono tavole prive di gambe, spesso usate per creare superfici orizzontali come piani di lavoro o ripiani. La loro semplicità permette di adattarle facilmente a diversi spazi, offrendo praticità e funzionalità senza complicazioni. Sono elementi essenziali in molte realizzazioni domestiche e artigianali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tavole senza gambe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Assi

In presenza della definizione "Tavole senza gambe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Assi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tavole senza gambe

Tavole senza gambe Risposta: ASSI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: A___

A___ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona S Savona S Savona I Imola

La soluzione 'Assi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tavole senza gambe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.