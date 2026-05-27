Tavole senza gambe
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tavole senza gambe' è 'Assi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASSI
Perchè la soluzione è Assi? Le assi sono tavole prive di gambe, spesso usate per creare superfici orizzontali come piani di lavoro o ripiani. La loro semplicità permette di adattarle facilmente a diversi spazi, offrendo praticità e funzionalità senza complicazioni. Sono elementi essenziali in molte realizzazioni domestiche e artigianali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tavole senza gambe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Assi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tavole senza gambe
- Risposta: ASSI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Assi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tavole senza gambe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Costumi senza costi Oste senza pari L isola inglese dei gatti senza coda Crudele senza misericordia Il solito senza olio
Altre definizioni collegate
Con tavole: Mosè vi salì per ricevere le Tavole della Legge
Con senza: Senza principio né fine
Con gambe: Coprono completamente le gambe