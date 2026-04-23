Un contenitore per piccole dosi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un contenitore per piccole dosi' è 'Misurino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISURINO

Perché la soluzione è Misurino? Il misurino è uno strumento utilizzato per prelevare e trasferire con precisione piccole quantità di liquidi o polveri. La sua forma permette di dosare con accuratezza, facilitando la preparazione di ricette o misurazioni di farmaci. Realizzato di solito in plastica o vetro, garantisce praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. La presenza di un beccuccio e di segnature evidenti aiuta a controllare la quantità desiderata. È indispensabile in molte situazioni domestiche e professionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un contenitore per piccole dosi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un contenitore per piccole dosi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Misurino

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un contenitore per piccole dosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un contenitore per piccole dosi" conferma che la soluzione 'Misurino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Misurino

M Milano I Imola S Savona U Udine R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un contenitore per piccole dosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Misurino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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