La distrusse la prima atomica
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La distrusse la prima atomica' è 'Hiroshima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La distrusse la prima atomica
- Risposta: HIROSHIMA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: HOIA
- Inizia con: H
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Hiroshima? Hiroshima è il nome di una città giapponese che nel 1945 fu colpita da una potente esplosione nucleare. Quel momento segnò un punto di svolta nella storia, lasciando un segno indelebile e cambiando per sempre il modo in cui si pensa alla guerra e alla pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La distrusse la prima atomica: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "La distrusse la prima atomica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Hiroshima. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.