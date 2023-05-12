La distrusse la prima atomica

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La distrusse la prima atomica' è 'Hiroshima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

HIROSHIMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La distrusse la prima atomica
  • Risposta: HIROSHIMA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    HOIA
  • Inizia con: H
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Hiroshima? Hiroshima è il nome di una città giapponese che nel 1945 fu colpita da una potente esplosione nucleare. Quel momento segnò un punto di svolta nella storia, lasciando un segno indelebile e cambiando per sempre il modo in cui si pensa alla guerra e alla pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La distrusse la prima atomica: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "La distrusse la prima atomica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Hiroshima. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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