La distrusse la prima atomica

Home / Soluzioni Cruciverba / La distrusse la prima atomica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La distrusse la prima atomica' è 'Hiroshima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

H I R O S H I M A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La distrusse la prima atomica

La distrusse la prima atomica Risposta: HIROSHIMA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: H O I A

Inizia con: H

H Finisce con: A

Perchè la soluzione è Hiroshima? Hiroshima è il nome di una città giapponese che nel 1945 fu colpita da una potente esplosione nucleare. Quel momento segnò un punto di svolta nella storia, lasciando un segno indelebile e cambiando per sempre il modo in cui si pensa alla guerra e alla pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Hiroshima' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La distrusse la prima atomica: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "La distrusse la prima atomica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Hiroshima. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'distrusse'

Cruciverba con 'prima'