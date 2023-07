Vi venne progettata la prima bomba atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi venne progettata la prima bomba atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOS ALAMOS

Los Alamos è un famoso laboratorio di ricerca nucleare situato nel Nuovo Messico, negli Stati Uniti. È noto principalmente per essere il luogo in cui venne progettata e sviluppata la prima bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il laboratorio fu creato nel 1943 come parte del Progetto Manhattan, un programma di ricerca segreto per sviluppare armi nucleari. Un team di scienziati di talento, tra cui J. Robert Oppenheimer, lavorò a Los Alamos per realizzare il progetto. Il 16 luglio 1945, la prima bomba atomica fu testata con successo nel deserto del Nuovo Messico, segnando un punto di svolta nella storia dell'umanità.

