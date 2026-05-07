Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei' è 'Vesuvio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VESUVIO

Perché la soluzione è Vesuvio? Il Vesuvio è un maestoso vulcano situato nella regione Campania, noto per aver causato la distruzione di Ercolano e Pompei nel 79 d.C. La sua attività eruttiva ha sepolto le città antiche sotto uno spesso strato di cenere e lapilli, lasciando un patrimonio archeologico di inestimabile valore. Il suo cono imponente si erge sopra il Golfo di Napoli, simbolo di potenza naturale e di storia antica. La sua presenza continua a rappresentare una minaccia e un'attrazione per studiosi e visitatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vesuvio

Per risolvere la definizione "Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei" conferma che la soluzione 'Vesuvio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vesuvio

V Venezia E Empoli S Savona U Udine V Venezia I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vesuvio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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