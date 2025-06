Los... la località Usa in cui fu realizzata la prima atomica nei cruciverba: la soluzione è Alamos

ALAMOS

Curiosità e Significato di Alamos

Perché la soluzione è Alamos? Alamos è una località negli Stati Uniti famosa per essere il sito del Progetto Manhattan, dove fu realata la prima bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale. Questa cittadina del New Mexico rappresenta un capitolo cruciale della storia nucleare, simbolo di innovazione e dei rischi legati alla potenza atomica. Un luogo che resterà sempre nella memoria come punto di svolta nella storia moderna.

Come si scrive la soluzione Alamos

Stai cercando la risposta alla definizione "Los... la località Usa in cui fu realizzata la prima atomica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

O Otranto

S Savona

