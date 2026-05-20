Materia prima per lapidi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materia prima per lapidi' è 'Marmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMO

La risposta Marmo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Marmo? Il marmo è una roccia metamorfica molto apprezzata nel settore funerario, poiché viene utilizzata come materiale principale per la realizzazione di lapidi. La sua durezza, resistenza e bellezza estetica lo rendono ideale per creare monumenti duraturi e eleganti, capaci di resistere nel tempo alle intemperie. La lavorabilità del marmo permette di scolpire iscrizioni e decorazioni con precisione, contribuendo a creare commemorazioni che durano nel tempo. Per queste caratteristiche, il marmo rappresenta una delle materie prime preferite per questo settore.

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Materia prima per lapidi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marmo

In presenza della definizione "Materia prima per lapidi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marmo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Materia prima per lapidi

Materia prima per lapidi Risposta: MARMO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma M Milano O Otranto

La soluzione 'Marmo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Materia prima per lapidi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.