Materia prima per lapidi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materia prima per lapidi' è 'Marmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARMO
La risposta Marmo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Marmo? Il marmo è una roccia metamorfica molto apprezzata nel settore funerario, poiché viene utilizzata come materiale principale per la realizzazione di lapidi. La sua durezza, resistenza e bellezza estetica lo rendono ideale per creare monumenti duraturi e eleganti, capaci di resistere nel tempo alle intemperie. La lavorabilità del marmo permette di scolpire iscrizioni e decorazioni con precisione, contribuendo a creare commemorazioni che durano nel tempo. Per queste caratteristiche, il marmo rappresenta una delle materie prime preferite per questo settore.
Materia prima per lapidi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marmo
In presenza della definizione "Materia prima per lapidi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marmo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Materia prima per lapidi
- Risposta: MARMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Marmo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Materia prima per lapidi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Materia prima per barattoli Materia prima per maglierie La materia prima per l hummus la salsa mediorientale Materia prima per tappeti Materia prima per maglioni
Altre definizioni collegate
Con materia: Materia prima per pullover
Con prima: Prima di avanzare tasta il terreno
Con lapidi: Una sigla da lapidi