La moneta della Lituania prima dell euro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La moneta della Lituania prima dell euro' è 'Litas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITAS

Perchè la soluzione è Litas? La LITAS era la moneta usata in Lituania prima di adottare l'euro. Era un simbolo della propria identità economica e culturale, circolando tra cittadini e commercianti. Questa moneta ha accompagnato il paese durante un periodo di transizione e crescita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La moneta della Lituania prima dell euro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Litas

La definizione "La moneta della Lituania prima dell euro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Litas'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La moneta della Lituania prima dell euro

La moneta della Lituania prima dell euro Risposta: LITAS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno I Imola T Torino A Ancona S Savona

La soluzione 'Litas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moneta della Lituania prima dell euro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.