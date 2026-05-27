La moneta della Lituania prima dell euro

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La moneta della Lituania prima dell euro' è 'Litas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITAS

Perchè la soluzione è Litas? La LITAS era la moneta usata in Lituania prima di adottare l'euro. Era un simbolo della propria identità economica e culturale, circolando tra cittadini e commercianti. Questa moneta ha accompagnato il paese durante un periodo di transizione e crescita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Litas'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La moneta della Lituania prima dell euro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Litas

La definizione "La moneta della Lituania prima dell euro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Litas'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La moneta della Lituania prima dell euro
  • Risposta: LITAS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
T Torino
A Ancona
S Savona

La soluzione 'Litas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moneta della Lituania prima dell euro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Era la moneta dei Greci prima dell euro La moneta transalpina prima dell euro Moneta austriaca prima dell euro Moneta spagnola prima dell Euro Si spendevano a Madrid prima dell euro 

Altre definizioni collegate

Con moneta: La moneta dell Uzbekistan 

Con lituania: La capitale della Lituania 

Con prima: Materia prima per lapidi 