La moneta della Lituania prima dell euro
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SOLUZIONE: LITAS
Perchè la soluzione è Litas? La LITAS era la moneta usata in Lituania prima di adottare l'euro. Era un simbolo della propria identità economica e culturale, circolando tra cittadini e commercianti. Questa moneta ha accompagnato il paese durante un periodo di transizione e crescita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La moneta della Lituania prima dell euro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Litas
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La moneta della Lituania prima dell euro
- Risposta: LITAS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Litas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moneta della Lituania prima dell euro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con moneta: La moneta dell Uzbekistan
Con lituania: La capitale della Lituania
Con prima: Materia prima per lapidi