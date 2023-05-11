Ha trame assai larghe
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha trame assai larghe' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Rete? Una rete si distingue per le sue trame molto larghe, creando connessioni estese tra diversi punti. Questa struttura permette di condividere informazioni e risorse in modo fluido, facilitando il collegamento tra molteplici elementi e rendendo tutto più accessibile e integrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha trame assai larghe
- Risposta: RETE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RTE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Ha trame assai larghe: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ha trame assai larghe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rete. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.