Ha trame assai larghe

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha trame assai larghe' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RETE

Perchè la soluzione è Rete? Una rete si distingue per le sue trame molto larghe, creando connessioni estese tra diversi punti. Questa struttura permette di condividere informazioni e risorse in modo fluido, facilitando il collegamento tra molteplici elementi e rendendo tutto più accessibile e integrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha trame assai larghe
  • Risposta: RETE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RTE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E
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Ha trame assai larghe: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ha trame assai larghe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rete. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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