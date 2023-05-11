Ha trame assai larghe

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha trame assai larghe' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E T E

Perchè la soluzione è Rete? Una rete si distingue per le sue trame molto larghe, creando connessioni estese tra diversi punti. Questa struttura permette di condividere informazioni e risorse in modo fluido, facilitando il collegamento tra molteplici elementi e rendendo tutto più accessibile e integrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha trame assai larghe

Ha trame assai larghe Risposta: RETE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R T E

Inizia con: R

R Finisce con: E

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Ha trame assai larghe: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ha trame assai larghe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rete. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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