Assai pingue

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Assai pingue' è 'Obeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBESO

Perché la soluzione è Obeso? La parola obeso si riferisce a una persona che presenta un eccesso di peso corporeo, spesso causato da un accumulo di tessuto adiposo in modo considerevole. Questo stato si caratterizza per una condizione di sovrappeso che può influire sulla salute generale e sul benessere quotidiano. L'obesità è spesso correlata a problemi metabolici e a un aumento del rischio di malattie croniche. La condizione si manifesta con un aumento evidente della massa corporea rispetto ai parametri standard.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assai pingue". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Assai pingue nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Obeso

La soluzione associata alla definizione "Assai pingue" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assai pingue" conferma che la soluzione 'Obeso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Obeso

O Otranto B Bologna E Empoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assai pingue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obeso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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