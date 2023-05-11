Le ha larghe l indulgente
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Perchè la soluzione è Maniche? Le maniche larghe sono spesso associate a uno stile comodo e rilassato, che permette libertà di movimento. Questo dettaglio di abbigliamento trasmette un senso di morbidezza e accoglienza, rendendo il capo adatto a chi cerca comfort senza rinunciare all’eleganza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le ha larghe l indulgente
- Risposta: MANICHE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MICE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le ha larghe l indulgente: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le ha larghe l indulgente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Maniche. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.