Le ha larghe l indulgente

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le ha larghe l indulgente' è 'Maniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N I C H E

Perchè la soluzione è Maniche? Le maniche larghe sono spesso associate a uno stile comodo e rilassato, che permette libertà di movimento. Questo dettaglio di abbigliamento trasmette un senso di morbidezza e accoglienza, rendendo il capo adatto a chi cerca comfort senza rinunciare all’eleganza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le ha larghe l indulgente

Le ha larghe l indulgente Risposta: MANICHE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I C E

Inizia con: M

M Finisce con: E

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Le ha larghe l indulgente: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le ha larghe l indulgente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Maniche. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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