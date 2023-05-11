Le ha larghe l indulgente

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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MANICHE

Perchè la soluzione è Maniche? Le maniche larghe sono spesso associate a uno stile comodo e rilassato, che permette libertà di movimento. Questo dettaglio di abbigliamento trasmette un senso di morbidezza e accoglienza, rendendo il capo adatto a chi cerca comfort senza rinunciare all’eleganza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le ha larghe l indulgente
  • Risposta: MANICHE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MICE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E
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Le ha larghe l indulgente: risposta da 7 lettere

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