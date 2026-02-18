Larghe strade urbane

Home / Soluzioni Cruciverba / Larghe strade urbane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Larghe strade urbane' è 'Corsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Larghe strade urbane" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Larghe strade urbane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Corsi? Le strade di una città sono spesso chiamate in modo diverso a seconda della loro funzione e dimensione. Tra queste, ci sono quelle che si estendono per diversi chilometri, collegando i vari quartieri e facilitando il traffico. Queste vie sono caratterizzate da una carreggiata ampia, pensata per accogliere un grande volume di veicoli e pedoni, e rappresentano il principale collegamento tra le zone centrali e periferiche. La loro importanza nel contesto urbano permette uno scorrimento più fluido del traffico e un migliore accesso ai servizi. In questa categoria rientrano i grandi viali principali delle città.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Larghe strade urbane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corsi

La soluzione associata alla definizione "Larghe strade urbane" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Larghe strade urbane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Corsi:

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Larghe strade urbane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Con quelli accelerati si impara prestoGli isolani di AjaccioAmpie stradeLunghe e larghe strade alberateVige in molte strade urbane ed extraurbaneAprono nuove stradeUna cassa a stecche largheLe fontanelle pubbliche nelle strade di Roma