Nei letti la sostituiscono le doghe
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SOLUZIONE: RETE
La risposta Rete è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Rete? Una rete è un elemento utilizzato nei letti per sostenere il materasso, sostituendo le tradizionali doghe di legno. Essa è composta da una struttura di fili intrecciati o di materiali rigidi che garantiscono stabilità e ventilazione. La rete permette di distribuire uniformemente il peso del corpo, contribuendo al comfort durante il riposo. La sua flessibilità e resistenza la rendono un componente essenziale nelle strutture di supporto del letto.
Nei letti la sostituiscono le doghe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rete
Se la definizione "Nei letti la sostituiscono le doghe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rete'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nei letti la sostituiscono le doghe
- Risposta: RETE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Rete' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nei letti la sostituiscono le doghe". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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