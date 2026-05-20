Nei letti la sostituiscono le doghe

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nei letti la sostituiscono le doghe' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETE

La risposta Rete è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Rete? Una rete è un elemento utilizzato nei letti per sostenere il materasso, sostituendo le tradizionali doghe di legno. Essa è composta da una struttura di fili intrecciati o di materiali rigidi che garantiscono stabilità e ventilazione. La rete permette di distribuire uniformemente il peso del corpo, contribuendo al comfort durante il riposo. La sua flessibilità e resistenza la rendono un componente essenziale nelle strutture di supporto del letto.

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Nei letti la sostituiscono le doghe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rete

Se la definizione "Nei letti la sostituiscono le doghe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rete'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nei letti la sostituiscono le doghe
  • Risposta: RETE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Rete' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nei letti la sostituiscono le doghe". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Altre definizioni collegate

Con letti: Sovrastava i letti di una volta 

Con sostituiscono: Nei migliori orologi sostituiscono certi perni 

Con doghe: Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi 