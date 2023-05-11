Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese' è 'Patrono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A T R O N O

Perchè la soluzione è Patrono? Il patrono è il santo che ogni comunità sceglie di celebrare, proteggendo e portando fortuna ai suoi abitanti. Ogni città ha il suo, con feste e tradizioni che uniscono le persone in un momento di gioia e devozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese

Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese Risposta: PATRONO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P R O O

Inizia con: P

P Finisce con: O

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Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Patrono. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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