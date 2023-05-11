Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese' è 'Patrono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Patrono? Il patrono è il santo che ogni comunità sceglie di celebrare, proteggendo e portando fortuna ai suoi abitanti. Ogni città ha il suo, con feste e tradizioni che uniscono le persone in un momento di gioia e devozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese
- Risposta: PATRONO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PROO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Patrono. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.