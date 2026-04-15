Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus' è 'Anselmo D Aosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANSELMO D AOSTA

Perché la soluzione è Anselmo D Aosta? Anselmo d'Aosta, noto come il Santo del secolo XI e chiamato anche Doctor Magnificus, è una figura di grande rilievo nella storia della filosofia e della teologia medievale. La sua opera si distingue per l'approfondimento delle questioni riguardanti l'esistenza di Dio e la natura della fede, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del pensiero cristiano. La sua influenza si estende ancora oggi, testimoniando l'importanza della sua riflessione e delle sue intuizioni nella tradizione religiosa e intellettuale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Anselmo D Aosta

Quando la definizione "Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus" conferma che la soluzione 'Anselmo D Aosta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Anselmo D Aosta

A Ancona N Napoli S Savona E Empoli L Livorno M Milano O Otranto D Domodossola A Ancona O Otranto S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo del secolo XI detto Doctor Magnificus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anselmo D Aosta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il pensiero filosofico esposto dal santo medievale detto Doctor AngelicusCome molti templi dell XI secoloÈ detto il secolo breveVescovo martire e santo milanese del IV secoloL anno santo che ricorre ogni quarto di secolo