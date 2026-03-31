Lo festeggia tutto il paese

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo festeggia tutto il paese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo festeggia tutto il paese' è 'Patrono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRONO

Perché la soluzione è Patrono? Il patrono è una figura religiosa o simbolica che rappresenta una comunità, una città o un paese. Questa figura viene celebrata con grande entusiasmo e partecipazione collettiva, coinvolgendo rituali, processioni e eventi culturali. La festa del patrono diventa un momento di identità e unità per la popolazione, che si raccoglie per onorare e ringraziare il suo protettore. Ogni paese ha le sue tradizioni e usanze legate alla celebrazione del patrono, rendendo l’evento unico e significativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo festeggia tutto il paese". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo festeggia tutto il paese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patrono

Per risolvere la definizione "Lo festeggia tutto il paese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo festeggia tutto il paese" conferma che la soluzione 'Patrono' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Patrono

P Padova A Ancona T Torino R Roma O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo festeggia tutto il paese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patrono' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Santo di ciascuna cittàSanto cui è dedicata la sagra paesanaIl Santo al quale è dedicata la sagra paesanaLo festeggia il paeseLo è una che crede di risolvere tutto con la forzaLo è il timore del tutto infondatoLo registra un evento che va sold out: tuttoLo e tutto il mondo