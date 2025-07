Il Santo festeggiato in ogni città nei cruciverba: la soluzione è Patrono

PATRONO

Curiosità e Significato di Patrono

Perché la soluzione è Patrono? Patrono è il santo a cui una città o comunità dedica particolare venerazione, celebrandone la ricorrenza con feste e processioni. È il protettore che rappresenta i valori e le tradizioni di un luogo, simbolo di protezione e identità condivisa. Ogni città ha il suo patrono, rendendo queste festività momenti di unione e devozione.

Come si scrive la soluzione Patrono

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

