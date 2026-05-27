La città sede della BMW
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SOLUZIONE: MONACO DI BAVIERA
Perchè la soluzione è Monaco Di Baviera? Monaco di Baviera è una città vivace e ricca di storia, famosa per la sua architettura e cultura. È anche il cuore della produzione automobilistica tedesca, ospitando la sede principale di BMW, un simbolo di innovazione e qualità nel mondo dell’automobile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La città sede della BMW nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Monaco Di Baviera
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La città sede della BMW
- Risposta: MONACO DI BAVIERA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 6-2-7
- Schema utile: M_____ __ _______
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Monaco Di Baviera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città sede della BMW". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con città: Grande città nordafricana