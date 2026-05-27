La città sede della BMW

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La città sede della BMW' è 'Monaco Di Baviera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONACO DI BAVIERA

Perchè la soluzione è Monaco Di Baviera? Monaco di Baviera è una città vivace e ricca di storia, famosa per la sua architettura e cultura. È anche il cuore della produzione automobilistica tedesca, ospitando la sede principale di BMW, un simbolo di innovazione e qualità nel mondo dell’automobile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La città sede della BMW nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Monaco Di Baviera

Per risolvere la definizione "La città sede della BMW", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monaco Di Baviera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La città sede della BMW
  • Risposta: MONACO DI BAVIERA
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 6-2-7
  • Schema utile: M_____ __ _______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
N Napoli
A Ancona
C Como
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
B Bologna
A Ancona
V Venezia
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Monaco Di Baviera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città sede della BMW". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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