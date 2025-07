Lo era ogni Paese membro del Commonwealth nei cruciverba: la soluzione è Dominion

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo era ogni Paese membro del Commonwealth

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo era ogni Paese membro del Commonwealth' è 'Dominion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMINION

Curiosità e Significato di Dominion

Vuoi sapere di più su Dominion? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Dominion.

Perché la soluzione è Dominion? Il termine Dominion si riferisce a un Paese membro del Commonwealth che gode di autonomia interna, pur riconoscendo il sovrano britannico come capo di stato. Questi territori avevano una certa indipendenza politica, mantenendo un legame simbolico con la corona. Era una definizione storica usata soprattutto nel XX secolo, quando molte colonie si trasformarono in nazioni autonome. È così che si distingueva un Dominion da altri territori sotto dominazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo era Guido GozzanoIeri lo era ieriLo merita ogni buona azionePer i Romani era lo stesso che CartaginesiIl borghese di Monicelli lo era due volte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dominion

Se "Lo era ogni Paese membro del Commonwealth" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E C E C L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LECCESE" LECCESE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.