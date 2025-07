Ne fa molte l indulgente nei cruciverba: la soluzione è Concessioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Ne fa molte l indulgente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ne fa molte l indulgente' è 'Concessioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCESSIONI

Curiosità e Significato di Concessioni

Hai risolto il cruciverba con Concessioni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Concessioni.

Perché la soluzione è Concessioni? Le concessioni sono concessioni o favori che si fanno a qualcuno, spesso per compiacere o evitare conflitti. Sono atteggiamenti di indulgenza o di tolleranza, in cui si permette qualcosa di meno rigoroso o più generoso. In sostanza, rappresentano un gesto di comprensione e flessibilità, utili per mantenere buoni rapporti e trovare compromessi. Sono importanti nelle relazioni e nelle negoziazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce ne sono molte in Piazza San PietroC è chi ne fa di quattriniChi ne fa uno buono guadagnaNe fa poche lo sbrigativoNe fa uso lo sportivo che bara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Concessioni

Non riesci a risolvere la definizione "Ne fa molte l indulgente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O M N I U N I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UOMINI RANA" UOMINI RANA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.