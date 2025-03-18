Due braccia di stoffa nei cruciverba: la soluzione è Maniche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Due braccia di stoffa' è 'Maniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANICHE

Curiosità e Significato di Maniche

Non fermarti alla soluzione! Conosci Maniche più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Maniche.

Come si scrive la soluzione Maniche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Due braccia di stoffa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Maniche:
M Milano
A Ancona
N Napoli
I Imola
C Como
H Hotel
E Empoli

