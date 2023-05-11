Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige
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Perchè la soluzione è Isarco? L'Isarco è un fiume che nasce vicino al Brennero e si unisce all'Adige, contribuendo al suo corso. Attraversa paesaggi alpini e vallate, portando acqua e vita alle terre che attraversa. La sua presenza è importante per l'ambiente e le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige
- Risposta: ISARCO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IAO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Isarco. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.