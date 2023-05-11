Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige' è 'Isarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I S A R C O

Perchè la soluzione è Isarco? L'Isarco è un fiume che nasce vicino al Brennero e si unisce all'Adige, contribuendo al suo corso. Attraversa paesaggi alpini e vallate, portando acqua e vita alle terre che attraversa. La sua presenza è importante per l'ambiente e le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige

Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige Risposta: ISARCO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I A O

Inizia con: I

I Finisce con: O

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Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Isarco. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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