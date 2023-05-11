Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige' è 'Isarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ISARCO

Perchè la soluzione è Isarco? L'Isarco è un fiume che nasce vicino al Brennero e si unisce all'Adige, contribuendo al suo corso. Attraversa paesaggi alpini e vallate, portando acqua e vita alle terre che attraversa. La sua presenza è importante per l'ambiente e le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige
  • Risposta: ISARCO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IAO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Isarco. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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