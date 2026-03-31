L amico più vicino

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L amico più vicino' è 'Intimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTIMO

Perché la soluzione è Intimo? L'intimo rappresenta quella persona con cui si condividono segreti, emozioni e momenti significativi, creando un legame speciale che supera le parole. È qualcuno di cui ci si fida completamente, con cui si può essere sinceri senza timore di giudizi. Questa presenza rassicura e conforta, contribuendo a rafforzare il rapporto e a rendere più forte il senso di appartenenza. La connessione che si instaura con un amico intimo è unica e duratura nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L amico più vicino". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L amico più vicino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Intimo

La soluzione associata alla definizione "L amico più vicino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L amico più vicino" conferma che la soluzione 'Intimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Intimo

I Imola N Napoli T Torino I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L amico più vicino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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