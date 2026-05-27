Una sinuosità del fiume

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una sinuosità del fiume' è 'Ansa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANSA

Perchè la soluzione è Ansa? Una curva elegante che segue il corso del fiume, creando un movimento fluido tra le acque e la terra. Questa forma naturale dona un ritmo armonioso al paesaggio, rendendo ogni scorcio un quadro vivo e dinamico, come un abbraccio tra natura e acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una sinuosità del fiume nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ansa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una sinuosità del fiume" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ansa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una sinuosità del fiume
  • Risposta: ANSA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Ansa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sinuosità del fiume". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sinuosità: Fiume turco emblema di sinuosità 

Con fiume: Fiume dell oltretomba greco e latino 