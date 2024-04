La Soluzione ♚ Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERIELIO

Curiosità su Punto della traiettoria di un astro in cui questo e piu vicino al sole: Terrestre, in ragione dell'elevazione dell'astro sull'orizzonte e nondimeno della limpidezza atmosferica. la v (5 in numeri romani) indica che il sole, come... In astronomia, il perielio (dal greco pe perì "intorno", hlios "sole") è il punto di minima distanza di un corpo del Sistema solare (pianeta, asteroide, cometa, satellite artificiale, ecc.) dal Sole. È pertanto un apside. A seconda dell'eccentricità dell'orbita, la minima distanza corpo-sole e quella massima possono essere più o meno differenti dalla distanza media. Per analogia, viene chiamato perielio anche l'analogo punto di minima distanza per un corpo (pianeta o una stella, ecc.) orbitanti attorno a una stella diversa dal Sole, anche se in tal caso si dovrebbe usare il termine periastro. Nel caso di un corpo orbitante attorno ...

Altre Definizioni con perielio; punto; traiettoria; astro; questo; vicino; sole;