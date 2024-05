Significato della soluzione per: Il fiume italiano che attraversa vipiteno

Nome proprio

L'Isarco (in tedesco Eisack, Isarch in ladino, Isarus o Isarcus in latin, in greco antico: sa, Ísarchos) è un fiume del nord Italia, nasce nell'Alta Vall'Isarco in Alto Adige, nei pressi del passo del Brennero, passa per il paese di Vipiteno, prima di scendere lungo la val d'Isarco.

Bressanone ( approfondimento)

(toponimo) comune della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in Italia sede insieme a Bolzano della diocesi di Bolzano-Bessanone

Sillabazione

bres | sa | nò | ne

Pronuncia

IPA: /bressa'none

Etimologia / Derivazione

Pressena, Mansus Prihsna, Brihsine.

Sinonimi

il capoluogo della Valle Isarco

Termini correlati