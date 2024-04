La Soluzione ♚ Fiume del Trentino-Alto Adige

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fiume del Trentino-Alto Adige. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISARCO

Curiosità su Fiume del trentino-alto adige: Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale... L'Isarco (in tedesco Eisack, Isarch in ladino, Isarus o Isarcus in latin, in greco antico: sa, Ísarchos) è un fiume del nord Italia, nasce nell'Alta Vall'Isarco in Alto Adige, nei pressi del passo del Brennero, passa per il paese di Vipiteno, prima di scendere lungo la val d'Isarco.

