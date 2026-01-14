Obiettivo per foto da vicino

SOLUZIONE: MACRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Obiettivo per foto da vicino" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Obiettivo per foto da vicino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Macro? La macro si riferisce a una tecnica fotografica che permette di catturare dettagli molto ravvicinati di oggetti piccoli, rendendoli visibili con chiarezza e precisione. Attraverso questa modalità, si possono ottenere immagini che evidenziano le sfumature e le caratteristiche minute che normalmente sfuggono all’occhio nudo. È molto apprezzata da appassionati di natura e dettagli intricati, offrendo un modo unico di osservare il mondo in modo più intimo e approfondito.

Se la definizione "Obiettivo per foto da vicino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Obiettivo per foto da vicino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Macro:

M Milano A Ancona C Como R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Obiettivo per foto da vicino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

